Schutz vor Unwetterschäden ist Gemeinschaftsaufgabe

Plus Oft geht es in der öffentlichen Debatte um die Bekämpfung des Klimawandels an sich. Zu kurz kommt oft die Schadensprävention. Hier sind alle auf ihre Weise gefragt.

Kaum fahren die Züge wieder, schon sorgen die Witterungsbedingungen für weiteres Ungemach. Nun ist es der schmelzende Schnee, der die Flüsse über die Ufer treten und den Grundwasserspiegel steigen lässt. Zum Glück hält sich das Hochwasser noch halbwegs in Grenzen. Nicht abzusehen ist aber, wie es in den kommenden Tagen weitergeht. Sicher ist laut Experten jedoch, dass solche Extremwettereignisse im Zuge des Klimawandels häufiger auftreten. Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch staatliche Maßnahmen sind gefragt, wenn es um die richtige Vorsorge geht.

Gefühlt kommt diese Prävention in der öffentlichen Debatte zu kurz. Da wird viel über die Vermeidung von CO₂-Emissionen gesprochen, was im Grundsatz nicht verkehrt ist. Doch klar ist auch, dass bestimmte Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr aufgehalten werden können. Von daher muss noch deutlich mehr und vor allem unbürokratischer investiert werden, wenn es um präventive Maßnahmen geht. Zum Beispiel die Anlage von Regenrückhaltebecken, wie die Stadt Friedberg kürzlich eines in Rederzhausen gebaut hat. Hier sind letztlich Bund und Länder gefragt, da dies von den Kommunen allein wohl kaum finanziert werden kann.

