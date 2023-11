Energie sparen: Schwäbische Werte sind im Wittelsbacher Land angesagt

2022 musste die Stadt Friedberg sogar beim Weihnachtsbaum sparen: Um 21.30 Uhr gingen die Lichtlein aus. Was die Kommunen nach der Energiekrise in diesem Jahr planen.

Den Lichterglanz im Advent wollen die Kommunen im Wittelsbacher Land heuer nicht mehr dimmen, nachdem die schlimmste Phase der Energiekrise überwunden ist. Schließlich braucht man angesichts der traurigen Weltlage etwas, das das Gemüt aufhellt. Trotzdem machen sich in Städten und Gemeinden, in Unternehmen und Privathaushalten des altbayerischen Landkreises schwäbische Werte breit, wenn es um Energiesparen geht. Und das ist gut so.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Stadt Friedberg sparte Energiekosten in Höhe von 40.000 Euro ein

Es geht um erhebliche Summen an Gas und Strom, aber auch an Geld: 40.000 Euro betrugen die Maßnahmen der letzten Wintersaison allein bei der Stadt Friedberg - ein Fünftel der Energiekosten. Man muss nun zum Glück nicht mehr bei 19 Grad mit Pelzpuschen im Büro frösteln, aber wir haben gelernt, dass jedes Grad etwas bringt bei der Heizung, beim Kühlschrank. Dass nicht in jedem Zimmer Licht brennen muss, dass der Verbrauch von Geräten im Stand-by-Modus sich zusammenläppert.

Kein Mensch wird sich vor 2023 als Energieverschwender gefühlt haben, doch der Schock des letzten Jahres hat gezeigt: Es geht immer noch mehr - bzw. weniger. Das ist vielleicht das Positive, das sich aus der Energiekrise entwickelt hat: Sie hat auch das grundsätzliche Umdenken vorangetrieben, etwa die Umstellung auf alternative Energieformen und auf mehr Energieeffizienz.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch