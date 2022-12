Schwere Zeiten für Sportvereine: Energiekrise verschärft andere Baustellen

Plus Die Energiekrise macht den Sportvereinen in Aichach-Friedberg zu schaffen. Viel Spielraum bleibt den Verantwortlichen nicht. Kreativität ist gefragt.

Gerade erst haben sich die heimischen Sportvereine von den Folgen der Corona-Krise erholt, da kommt mit den extrem hohen Energiepreisen gleich die nächste Hiobsbotschaft hinterher. Insbesondere gegen Ende des Jahres steigt der Verbrauch in den Hallen und auf den Sportanlagen im Landkreis Aichach-Friedberg stark an.