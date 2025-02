Sechs Abgeordnete in Berlin: So gut vertreten wie nie zuvor

Wahlsonntage sind unweigerlich immer auch mit Enttäuschungen verbunden. Wählerinnen und Wähler sind enttäuscht, wenn die von ihnen präferierte Partei vermeintlich zu schlecht abgeschnitten hat. Politikerinnen und Politiker sind enttäuscht, wenn sie weniger Stimmen bekommen haben als erhofft. Besonders enttäuschend war dieser Wahlsonntag für alle, die sich gegen ein Erstarken des Rechtsextremismus eingesetzt haben. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Mit insgesamt sechs Abgeordneten, die auch für den Landkreis Aichach-Friedberg (oder zumindest Teile davon) zuständig sind, ist die Region so gut in Berlin vertreten wie noch nie.

Das ist nicht selbstverständlich. In Augsburg Stadt etwa wird der CSU-Direktkandidat Volker Ullrich trotz der meisten Erststimmen nicht mehr im Bundestag sitzen – eine Folge der Wahlrechtsreform. Dass sechs Abgeordnete unter anderem den Landkreis Aichach-Friedberg vertreten, ist auch dem geschuldet, dass es hier zwei Wahlkreise gibt. Doch Zuständigkeiten enden nicht an der Landkreisgrenze – und so könnte die ganze Region durchaus davon profitieren, sofern die gewählten Abgeordneten ihren Job ernst nehmen.

Dazu gehört, auch außerhalb des Wahlkampfes in der Region präsent zu sein, ein offenes Ohr für die Anliegen der Wählerinnen und Wähler zu haben und diese auch in die Bundespolitik hineinzutragen. Für diejenigen, die die demokratische Mitte verteidigen, ist das in Zeiten des spürbaren Rechtsrucks wichtiger denn je.