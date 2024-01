Seniorenfahrt ins Boandl: im Landkreissüden rührt sich auch für Ältere was

Plus Ried, Kissing, Mering - die Seniorenbeauftragten tun sich zusammen und stellen für ältere Menschen spannende Angebote auf die Beine.

Die Seniorenbeauftragten aus Ried, Kissing und Mering haben sich zusammen getan und eine coole Aktion auf die Beine gestellt. In Absprache mit Michael Ittlinger, Betreiber der Kultdisco Boandl, gibt es dort im April einen Abend für Junggebliebene. Hin und zurück geht es bequem und sicher mit dem Bus.

Es ist eines von mehreren Gemeinschaftsangeboten, die es im Landkreissüden geben wird. Auch Fahrten zu Theater und Konzerten stehen auf dem Programm. Diese interkommunale Zusammenarbeit schafft mehr Möglichkeiten, gerade wenn für Busfahrten eine gewisse Teilnehmerzahl nötig ist.