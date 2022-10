So steuert Mering seine Entwicklung trotz des hohen Baudrucks

Auch für das Gebiet im Umfeld der Baywa will Mering jetzt einen Bebauungsplan aufstellen – ein Weg, der sich bewährt hat.

Mering regelt nun auch das Gebiet rund um die Baywa an der Unterberger Straße mit einem nachträglichen Bebauungsplan. Das ist auch für diesen Bereich Merings der richtige Weg. Es gibt hier noch zwei große freie Grundstücke. Für eines davon liegt bereits die Voranfrage für ein umfangreiches Wohnprojekt vor. Als Grundlage des Bebauungsplans wird sehr genau untersucht, welche Gebäudetypen und -höhen in dem Viertel prägend sind – und wie künftige Vorhaben aussehen müssen, damit sie in dieses Gebiet passen. Ob zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 14 Wohnungen noch eine verträgliche Nachverdichtung an dieser Stelle sind, wird sich dann zeigen. Und auch die gewerbliche Nutzung am Baywa-Standort lässt sich so für die Zukunft sichern.

Gründliche Untersuchung des Bestands ist vorab wichtig

Es ist der neueste von mittlerweile einer ganzen Reihe von Bebauungsplänen, die der Markt Mering nach und nach für bestehende Viertel ohne geltenden Plan aufstellt. Dieses Instrument hat sich bewährt, um die Entwicklung trotz des massiven Baudrucks auf den boomenden Wohnort zu steuern. Mittlerweile macht sich auch die zunehmende Erfahrung bemerkbar. Eine sehr gründliche Untersuchung der bestehenden Situation hilft, wirklich passende Regelungen gerade auch für die Altanlieger zu schaffen. Bestes Beispiel ist die alte Siedlung von St. Afra – hier gab es aus den Reihen der Bewohnerinnen und Bewohner bei der Öffentlichkeitsbeteiligung keinen einzigen Einwand gegen den Bebauungsplan.