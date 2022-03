Solidarität für Geflüchtete aus Ukraine: Verpflegung allein reicht nicht

Plus Über 500 Geflüchtete aus der Ukraine sind in Aichach-Friedberg angekommen. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Es braucht aber mehr als eine warme Mahlzeit.

Das Leid ist groß bei den Menschen in der Ukraine. Großes Leid haben auch die meisten Geflüchteten erfahren. Die Situation ist schwierig und es wird viel geweint. Es gibt aber Hoffnung. Für diese Hoffnung sorgen auch die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Die Krise hat gezeigt, dass die Menschen im Wittelsbacher Land solidarisch sind, der Krieg schweißt zusammen.