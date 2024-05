Sorge um Foto Hatzold ist typisch für Probleme von Traditionsgeschäften

Plus Foto Hatzold in Friedberg ist in Sorge, dass im Bürgerbüro ein Passbildautomat aufgestellt wird. Das Für und Wider zeigt, was Veränderungen im Konsum bewirken.

Wenn ein alteingesessenes Geschäft Probleme bekommt oder gar schließt, ist das Entsetzen groß. Aktuelles Beispiel für eine solche Notlage ist das Fotostudio Hatzold in Friedberg, dessen Inhaberin sich Sorgen macht, weil die Einnahmen durch Passfotos wegzufallen drohen. So besonders die Sparte Fotografie im Wirtschaftsgefüge ist, so typisch ist diese Entwicklung trotzdem.

Fotostudios sind vom technischen Fortschritt besonders betroffen. Handy-Fotografie, Bildbearbeitung und Zusammenstellung ganzer Fotobücher am Computer, jetzt womöglich noch ein Automat für digitale Passfotos im Bürgerbüro: All das macht Foto Hatzold zu schaffen. Es kommen noch mehr Faktoren zusammen als in anderen Wirtschaftszweigen.

