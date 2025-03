Sozialwohnungen: Kein Stigma, sondern Normalität

Bei dieser Zahl stockt einem der Atem: Fast 20 Euro beträgt die Kostenmiete beim Bau neuer Wohnungen, berichtete Bürgermeister Roland Eichmann im Bauausschuss. Kein Wunder, dass kaum ein privater Investor mehr baut, Fördertöpfe leer sind und zum Beispiel die Gemeinde Ried ihre Grundstücke für Mehrfamilienhäuser nicht los wurde. Es droht ein Kreislauf, der der Wirtschaft ebenso schadet wie den Menschen in einer Wachstumsregion wie unserer. Friedberg stemmt sich gegen diesen Trend. Der Bauausschuss brachte in einer Sitzung gleich zwei städtische Millionenprojekte auf den Weg, die durch Nachverdichtung zusätzlichen Wohnraum schaffen.

Stadt Friedberg baut neue Wohnungen

Und der Bürgermeister hat ein hohes Ziel vorgegeben. Langfristig sollen 1100 Wohnungen in Friedberg im Besitz der Baugenossenschaft und der Stadt sein. Das entspricht etwa einem Zehntel der Haushalte. Aktuell sind es nach Auskunft der Stadtverwaltung unter Einbeziehung der laufenden Bauvorhaben der Baugenossenschaft in der Frühlingsstraße knapp 700 Wohnungen.

Es wird also ein weiter Weg, den der Stadtrat zum Glück ohne Gezänk mitgeht. Möglich ist er angesichts der schwierigen Haushaltslage nur durch das Kommunale Wohnbauförderprogramm. Ein Kraftakt wird es trotzdem. In Ottmaring soll durch Abriss und Neubau die Zahl der städtischen Wohnungen bis 2027 auf 24 verdoppelt werden. Noch größer sind die Pläne für die Hermann-Löns-Straße nahe der Stadtmitte. Hier sollen aus 60 Einheiten 80 bis 90 werden; der Zeitrahmen peilt Ende der 2030er Jahre für die Fertigstellung an.

Icon Vergrößern Der Wohnblock am Weilerweg in Ottmaring wird abgerissen. 24 neue Wohnungen werden dort gebaut. Foto: Imke Carmen Rauhut Icon Schließen Schließen Der Wohnblock am Weilerweg in Ottmaring wird abgerissen. 24 neue Wohnungen werden dort gebaut. Foto: Imke Carmen Rauhut

Das sind ehrgeizige Ziele für eine 30.000-Einwohner-Stadt, jedoch wichtig, um die Zufriedenheit in der Bürgerschaft zu sichern und die Stadt attraktiv zu erhalten. Nicht nur Familien aus dem Mittelstand tun sich schwer, auch die wachsende Zahl von Single-Haushalten verschärft die Situation. Man muss sich nur vor Augen führen, dass mittlerweile 60 Prozent der bayerischen Haushalte Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten, um zu ermessen, was die Projekte für gesellschaftliche Bedeutung haben. Auf diese Weise verliert der Begriff einer Sozialwohnung auch sein Stigma. Geförderte Wohnungen von Stadt, Landkreis oder Genossenschaften sind Notwendigkeit und Normalität.