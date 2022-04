Spielplätze sind kein Kinderspiel mehr

Schaukel, Wippe, Sandkasten, Bank: Die Zeiten, in denen Spielplätze einheitlich simpel ausgestattet waren, sind vorbei. Zum Glück! Doch das bereitet auch Probleme.

Bewegung ist wichtig für Kinder und den Kommunen ist klar, dass sie den Jüngsten der Gesellschaft etwas bieten müssen. Doch einfach ist das nicht immer.

Besonders heftig waren die Probleme in Friedberg, dass aus einer mäßig spannenden Anlange einen Vorzeigespielplatz am Schloss schuf. Der wurde während der Pandemie dermaßen überrannt und liegt schalltechnisch so ungünstig, dass der Geräuschpegel die Nachbarn schier in den Wahnsinn treibt.

Spielplatz in Friedberg kostet 450.000 Euro

Das zeigt mehrere Probleme auf: Die Zeiten, in denen Spielplätze einheitlich simpel ausgestattet waren, sind vorbei. Dafür sind sie mittlerweile wirklich teuer, der in Friedberg kostete zum Beispiel 450.000 Euro. Die Frage ist, was Kommunen sich in den nächsten finanziell schwierigen Jahren leisten können.

Und der Platz wird knapp. Wohnen, Gewerbe, Straßen, Infrastruktur konkurrieren um immer mehr Flächen. So mancher Bolzplatz, etwa in Mering, fiel Wohnbau zum Opfer. Gleichzeitig werden, da in Aichach-Friedberg immer mehr Wohnblocks entstehen und Gärten nur noch Handtuchformat haben, öffentliche Spielflächen wichtiger. Deswegen ist es kein schlechter Ansatz von Kommunen, mit städtischen Strukturen und hohem Siedlungsdruck wie Friedberg und Mering, private Bauherren mit Spielplatzsatzungen stärker in die Pflicht zu nehmen.

