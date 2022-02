Spontane Hilfsbreitschaft für die Ukraine ist groß – nötig ist Ausdauer

Plus Zur Mahnwache für die Ukraine in Friedberg kommen viel mehr Menschen als erwartet. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Wie weit wird sie gehen?

Über 250 Menschen kamen zur kurzfristig einberufenen Mahnwache für die Ukraine in Friedberg. Diese Zahl spricht für das Mitgefühl im Landkreis. Die Frage ist, wie weit sie gehen wird.