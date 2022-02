Sport muss auch in der Corona-Pandemie möglich sein

Plus Nicht nur die Sportvereine, sondern auch die Fitnessstudios mussten während der Pandemie zeitweise schließen. Das hat nicht nur finanzielle Folgen.

Groß war die Freude bei den heimischen Sportvereinen, als im Frühsommer endlich wieder gesportelt werden dürfte. Erleichtert war die Stimmung auch in den Fitnessstudios im Wittelsbacher Land. An die Hygienevorschriften mussten sich sowohl Mitarbeitende, Übungsleiterinnen und Übungsleiter als auch die Kundinnen und Kunden bzw. die Mitglieder gewöhnen. Mittlerweile ist so etwas wie Alltag eingekehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen