Friedbergs Städtepartnerschaften sind eine echte Bereicherung

Plus Fünf Partnerstädte hat Friedberg, für eine Stadt dieser Größe durchaus viele. Doch die Investition lohnt sich, gerade in kultureller Hinsicht.

Es ist eine schöne Erfahrung. Wer die Menschen aus den Friedberger Partnerschaftskomitees über "ihre" Städte sprechen hört, der spürt die Begeisterung mit jeder Silbe. Manchem steigen Tränen in die Augen, andere müssen über kuriose Situationen lachen. Aber nicht nur für die direkt Beteiligten sind die Verbindungen ein echter Gewinn. Auch die Stadt selbst profitiert.

Natürlich, die Partnerschaften kosten Geld. Dieses ist jedoch gut angelegt, wenn man sieht, wie bereichernd die Begegnungen sind. Da sind die zahlreichen Jubiläen, die mit viel Hingabe begangen werden. So etwa der 50. Geburtstag zwischen den beiden Friedbergs. 2016 wurde drei Tage lang auf dem Marienplatz gefeiert. Oder das Oktoberfest in La Crosse, das zeigt, dass hiesige Bräuche auch tausende Kilometer entfernt zelebriert werden. Kulturelle Aneignung? Für die Friedberger zurecht einfach nur eine Riesengaudi.