Steigende Kitagebühren in Friedberg: Fordern ist einfach, zahlen nicht

Plus Eltern schockt die Erhöhung der Kitagebühren beim Friedberger Kinderheim e. V.. Das liegt nicht nur an den Zahlen – sondern auch an (mangelnder) Kommunikation.

Beschäftigte im Bildungsbereich sollen angemessen bezahlt werden – das hört man landauf, landab von Politikerinnen und Politikern jeglicher Partei. Was meistens eher unterschlagen wird: Das Ganze muss auch jemand bezahlen. Das bekommen die Eltern der Kinder in den Betreuungseinrichtungen des Kinderheimvereins Friedberg nun unvermittelt zu spüren. Dass der Aufschrei groß ist, liegt auch daran, dass nicht ordentlich kommuniziert wird.

Mangelnde Kommunikation über Kitagebühren in Friedberg

Das gilt einmal für den Kinderheim e. V.. Dass die Eltern erst über Neuverträge von den drastischen Erhöhungen erfahren, ist ein Unding. Die Forderung der Eltern nach mehr Transparenz ist mehr als angebracht. Doch das eigentliche Kommunikationsproblem liegt bei den politischen Kräften in diesem Land. Da werden gerne 50-Euro-Tickets oder eben höhere Löhne gefordert – von der Refinanzierung hört man wenig. Allenfalls heißt es dann wohlig unpersönlich, "wir" oder "der Staat" müssten einspringen.

