vor 54 Min.

Steindorfs wirtschaftlicher Erfolg ist nicht leicht nachzumachen

Plus Die kleinste Kommune im Landkreis Aichach-Friedberg ist im zehnten Jahr schuldenfrei. Wie hat sie das nur geschafft?!

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Respekt! Steindorf ist im zehnten Jahr schuldenfrei. Davon können die meisten anderen Kommunen in der Region nur träumen – und manch einer würde es den Steindorfern gerne nachmachen. Doch das dürfte nicht einfach sein. Denn dem wirtschaftlichen Erfolg liegt eine besondere Konstellation zugrunde.

Eine sehr kleine Gemeinde mit entsprechend wenig infrastrukturellen Verpflichtungen trifft hier auf einen sehr guten Gewerbesteuerzahler. Steindorf ist mit unter 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern die kleinste Kommune im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg. Wo in anderen Orten viel Geld in zahlreiche Kinderbetreuungseinrichtungen fließt, muss Steindorf bisher nur eine einzige Kita unterhalten. Es braucht auch kein großes Rathaus, weil die Verwaltung in Mering mit angesiedelt ist.

