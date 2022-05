Strafzins-Misere offenbart grundlegende Probleme in Mering

Plus Mering hat für 2021 einen Kredit von 12,5 Millionen Euro aufgenommen und nicht genutzt. Dass es dazu kommen konnte, offenbart grundlegende Probleme.

Über 100.000 Euro - zählt man Strafzinsen und normale Kreditzinsen zusammen - hat das ungenutzte Darlehen Mering im vergangenen Jahr gekostet. Das klingt gewaltig, wird sich auf längere Sicht vermutlich aber relativieren. Das Geld für die geplanten Projekte wird ja irgendwann gebraucht und schon heute wäre eine Kreditaufnahme nur zu deutlich höheren Kreditzinsen möglich.