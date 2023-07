Sanierung der Archivgalerie: Teilhabe am Leben muss Vorrang haben

Plus Friedberg tut sich mit der Inklusion schwer. Dabei muss in einer Stadt mit vielen alten Menschen die Barrierefreiheit Vorrang genießen.

Mit der Inklusion hat die Stadt Friedberg bekanntlich so ihre Probleme. Gehbehinderte haben keine Chance, ohne fremde Hilfe ins Trauungszimmer oder in den Sitzungsaal des Rathauses zu kommen. Wer im Rollstuhl oder mit dem Rollator am Marienplatz Eis essen will, muss auf holprigem Pflaster einen Umweg um den ganzen Brunnen herum auf sich nehmen. Beim behindertengerechten Ausbau der Kreuzung Münchner Straße/Aichacher Straße/Ludwig- und Herrgottsruhstraße sorgten die taktilen Streifen, an denen sich blinde und sehbehinderte Menschen beim Überqueren der Straßen orientieren können, wegen ihrer Rutschgefahr für Kritik. Die Fehlentscheidungen und Fehlplanungen bei der Neugestaltung der Bahnhofstraße sind ohnehin ein Kapitel für sich.

Bei der Sanierung der Archivgalerie hätte die Stadt die Chance gehabt, Barrierefreiheit aus einem Guss zu schaffen. Stattdessen wurde nur eine Rampe ins Hochparterre betoniert und der Einbau eines Aufzugs ins Obergeschoss hintangestellt - mit dem Erfolg, dass jetzt, nach Abschluss der Arbeiten, in dem Gebäude wieder herumgerissen werden muss. Die Anforderungen des Denkmalschutzes machen das Projekt nicht einfacher.