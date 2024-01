Termin-Not bei Kinderärzten: Auch die Eltern sind gefragt

Plus Die Kapazitäten in Kinderarztpraxen in Aichach-Friedberg sind knapp. Das liegt an mehreren Dingen. Die geringe Zahl an Ärztinnen und Ärzten ist nur einer davon.

Wie man es dreht und wendet: Die Situation in den Kinderarztpraxen ist schwierig. Es mag sein, dass die Pro-Kopf-Versorgung auf dem Papier im Wittelsbacher Land ausreichend ist. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Kapazitäten insgesamt schlicht und ergreifend nicht ausreichen. Wenn eine Familie mit einem pflegebedürftigen Kind seit einem Jahr keinen Platz bei einem Kinderarzt findet, ist das ein Armutszeugnis für ein hoch entwickeltes Land wie die Bundesrepublik. Es muss gleich an mehreren Stellschrauben gedreht werden – das betrifft aber nicht nur die Politik.

Zunächst steht da der Fakt, dass die Bezahlung in Bezug zum Arbeitsaufwand nicht immer im Verhältnis steht. Das liegt zum einen an den hohen bürokratischen Auflagen, welche die selbstständigen Ärzte und Ärztinnen über Gebühr belasten. Es bedarf einer deutlichen Verschlankung rund um die Dokumentation. Es liegt aber auch daran, dass die Praxen schlicht und ergreifend voll sind. Hier liegt eine weitere Ursache des Problems: Die Kinder sind immer häufiger chronisch krank.

