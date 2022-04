Tolle Aktion der Gemeinschaft: Meringer Skater helfen zusammen

Plus Endlich ist der Skateplatz in Mering beleuchtet und damit auch nachts befahrbar. Die Hälfte der Kosten haben die Skaterinnen und Skater aufgebracht.

Es ist keine einheitliche Gruppe, die in Mering über die Rampen skatet. Jugendliche, junge Erwachsene, Männer und Frauen über 30 Jahre - alles Skaterinnen und Skater, die auf dem Gelände zusammenkommen. Umso bemerkenswerter ist es, was sie geschafft haben: In einer gemeinschaftlichen Aktion hat die Gruppe um Marc Wallner Geld für eine Beleuchtung des Skateplatzes aufgetrieben. Damit wird der Ort noch attraktiver.

