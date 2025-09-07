„Too Good To Go“ macht Lebensmittelrettung leicht

Das Prinzip ist einfach: Einzelhändlerinnen pflegen in die App „Too Good To Go“ auf dem Smartphone ein, was „gerettet“ werden kann und Nutzer suchen sich aus, was sie davon zu einem geringen Preis kaufen möchten. Dadurch werden Lebensmittel für Mensch und Tier nicht weggeworfen. Zudem spart man als Konsument etwas Geld. Davon profitieren alle. Doch es gibt zwei Einschränkungen.

„Retter-Apps“ dürfen nicht zum Nachteil für Tafeln führen

Erstens dürfen solche Apps, die für jedermann gedacht sind, nicht dafür sorgen, dass die Tafeln weniger Lebensmittel erhalten. Denn im Gegensatz zu Anwendungen wie „Too Good To Go“ wird dort selektiert nach Bedürftigkeit: So sollen vor allem diejenigen Unterstützung durch günstige Lebensmittel erhalten, die besonders darauf angewiesen sind. Das funktioniert in der Regel vor Ort ganz gut, denn die Tafel-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gut vernetzt und bekommen meist Vorrang. So muss es auch bleiben.

Um alle anderen Lebensmittel – und das ist derzeit noch die zweite Einschränkung – retten zu können, braucht es eine gewisse Zahl an Händlerinnen und Händlern, die über die App ihre Lebensmittel anbieten sowie eine ausreichende Zahl an „Retterinnen und Retter“. Beides ist im Landkreis Aichach-Friedberg noch ausbaufähig. Was nicht ist, kann aber ja noch werden.