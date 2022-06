Umbau bietet neue Chancen für Friedbergs Bücherei

Plus Der Stadtrat tut gut daran, den Umbau zu finanzieren und kleinliche Bedenken hintanzustellen.

Die Friedberger Bücherei ist ein Musterbeispiel, wie kulturelles Leben in dieser Stadt erfolgreich funktioniert. Auf ehrenamtlicher Basis stemmen die Mitarbeiterinnen ein beachtliches Pensum an Ausleihen und Kundenkontakten. Manche Bibliothek, die mit größerem finanziellen und personellen Aufwand betrieben wird, hat weniger vorzuweisen.