Unbegreifliches Ausmaß des Sturms: Katastrophe wirkt nach

Plus Das Unwetter liegt mehr als ein halbes Jahr zurück. Und trotzdem arbeitet Kissing immer noch daran, die Schäden zu reparieren. Was macht das mit einer Gemeinde? Ein Kommentar.

Außenstehende erinnern sich blass: Sommergewitter und Sturzregen am letzten Augustwochenende, Schäden in vielen Gemeinden und Städten. Den Kissingerinnen und Kissingern hingegen ist der Tag ins Gedächtnis gebrannt. Der Sturm fegte über ihre Häuser hinweg, zerstörte ihre Gärten und richtete Schäden an, die man auch ein halbes Jahr danach kaum in ihrer Gesamtheit greifen kann. Wer während des Unwetters draußen war, schwebte in Lebensgefahr. Tiere starben. Heute sind viele der materiellen Schäden verschwunden, sie wurden übermalt und repariert. Doch längst nicht alle. Die Katastrophe wirkt nach: Erst jetzt konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in das Kissinger Seniorendomizil Haus Gabriel zurückkehren.

Nach dem Unwetter kehren Senioren zurück nach Kissing

Während vielerorts rasch wieder Ruhe nach dem Unwetter einkehrte, musste das Heim sein gesamtes System umstellen. Die Seniorinnen und Senioren wurden in der ganzen Region verteilt, ebenso wie die Pflegekräfte. Angehörige pendelten. Manche konnten Weihnachten nicht mit ihren Lieben verbringen. Einige starben, noch bevor sie die Heimkehr in ihre vertrauten vier Wände erleben konnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

