Unbeschwert ins Sommer-Vergnügen 2022 in Aichach-Friedberg?

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg wurden einige Großveranstaltungen 2022 wegen Corona abgesagt. Trotzdem ist der Kalender gut gefüllt. Es bleibt aber ein Risiko.

Der Andrang auf den Augsburger Osterplärrer zeigt: Nach der Zwangspause haben die Menschen wieder Lust auf Veranstaltungen. Im Frühling und Sommer ist in Aichach-Friedberg einiges geboten. Auch wenn das Friedberger Altstadtfest abgesagt wurde, finden doch große Konzerte oder das Volksfest statt. Heißt das also, unbeschwert hinein ins Sommer-Vergnügen?