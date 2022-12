Ungewissheit um B2-Umfahrung macht in Kissing vieles schwierig

Plus Die Auenstraße ist eine Gefahrenstelle. Doch größere Investitionen sind auf der potenziellen Trasse der Osttangente nicht sinnvoll.

Fußgänger will man auf der Auenstraße in Kissing nicht sein. Der schmale Asphaltstreifen ist schon für zwei entgegenkommende Fahrzeuge eng, einen Gehweg gibt es nicht, Beleuchtung überwiegend Fehlanzeige. Für die Kinder, die in dieser Jahreszeit morgens bei Dunkelheit das Haus verlassen, ist es ein unsicherer Schulweg. Die Anwohner kritisieren die Situation zu Recht.

