Problemloser Ablauf der Bauern-Demo - mit kleinen Makeln

Der Unmut über den Ablauf des Demo-Zugs von Aichach nach Friedberg hätte vermieden werden können. Insgesamt gilt allen Akteuren aber Lob für den reibungslosen Protest.

Dass eine Demonstration mit 800 Fahrzeugen, die auf der Straße entlang schleichen, nicht nur auf Gegenliebe stößt, verwundert nicht. Schließlich dürften am Montag wegen des Demozugs von Fuhr- und Bauunternehmen sowie unerwartet vielen Landwirten nicht nur einige Schülerinnen und Schüler, sondern auch etliche Berufstätige zu spät gekommen sein. Doch da offenbar viele Bürgerinnen und Bürger im Landkreis den Protest der Bauern unterstützen, dürfte die Verspätung zu verschmerzen gewesen und unter dem Motto "für den guten Zweck" eingeordnet worden sein.

Weniger Verständnis dürften dagegen Bürgerinnen und Bürger gehabt haben, die wegen der "Blockade" der Straßen einen wichtigen Termin verpasst haben. Manchmal wird dann, wegen der Nicht-Einhaltung eines Termins, auch eine kleine Ausfallgebühr fällig, etwa bei diversen Ärzten. Auch die Eltern in Friedberg, die mit ihren Kindern dringend über die B300 gemusst hätten, um zum Arzt oder ins Krankenhaus zu kommen, sind sauer. Sie verstehen nicht, warum innerhalb des Zugs nicht Lücken geschaffen werden konnten, um ein schnelles Überqueren der Bundesstraße zuzulassen.

Statt 300 rollen 800 Fahrzeuge im Kreis Aichach-Friedberg an

Fest steht allerdings, die Demonstration war angemeldet, alles war vorab mit den Behörden und der Polizei abgestimmt. Dass statt der erwarteten 300 Lastwagen, Transporter und Autos am Ende rund 800 Fahrzeuge und 1500 Teilnehmer kommen und ein etwa 15 Kilometer langer Protestzug entsteht, kam letztlich sicher auch für die Veranstalter und die Genehmigungsbehörde überraschend. Umso bemerkenswerter ist es, dass es bei einer derart großen Protestveranstaltung mit einem so langen Konvoi am Ende zu keinerlei nennenswerten Zwischenfällen kommt. Dieses Lob gebührt auch der Polizei.

Dennoch hätte es der Polizei gut zu Gesicht gestanden, ein klein wenig mehr Fingerspitzengefühl zu beweisen und Patienten rasch über die B300 zu lassen anstatt sie zu einem Notarzt-Einsatz zu animieren. Es wären sicher nur wenige Fälle gewesen und vermutlich wäre es auch im Sinne der Protestierenden gewesen, kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander zu schaffen.

