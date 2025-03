Unsere Gesellschaft braucht Fachkräfte aus dem Ausland

Wer im Vorfeld der Bundestagswahl die politischen Diskussionen verfolgt hat, der hat den Eindruck bekommen, dass dieses Land vor allem ein Problem hat: die Migration. Scheinbar der Grund allen Übels. Andere Themen wie der Klimawandel oder soziale Gerechtigkeit wurden in den Hintergrund gedrängt.

Oft wird Migration als etwas Schlechtes dargestellt, als etwas, das es zu bekämpfen gilt. Wer das so sieht, vergisst, dass unsere Gesellschaft Fachkräfte aus anderen Ländern dringend braucht – gerade im Gesundheitsbereich. In den Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg arbeiten Menschen aus über 50 Ländern. Ohne sie wäre dort kein Betrieb denkbar.

Hinter dem Begriff Migration stecken bewegende Schicksale

Was bei der Debatte um Migration auch oft vergessen wird: Hinter diesem etwas abstrakten Begriff stecken viele einzelne Menschen mit bewegenden Schicksalen. Menschen, die im Krieg ihre Familie verloren haben. Die ihr Leben riskiert haben, um in Deutschland Schutz zu finden. Und: Die längst Teil unserer Gesellschaft sind – so wie Ammar aus Syrien.

Dass bei der Bundestagswahl 20 Prozent einer Partei ihre Stimme gegeben haben, die diese Menschen massenhaft abschieben will, ist schlimm. Zugleich ist die Vorstellung grotesk, dass Pflegekräfte mit Migrationshintergrund AfD-Wählerinnen und Wählern in der Notaufnahme womöglich das Leben retten. Also Menschen, die, wenn es nach ihnen ginge, gar nicht mehr da wären.