Ärger an Friedberger Schulen: Unsere Kinder haben gutes Essen verdient

Plus Für die Mittagsverpflegung an den Friedberger Schulen ist seit September ein neuer Caterer verantwortlich. Doch von Anfang an haperte es.

Eltern legen viel Wert auf die gesunde Ernährung ihrer Kinder. Das hört nicht auf, wenn ihre Töchter oder Söhne den Kindergarten, die Schule oder den Hort besuchen. Die Ganztagsbetreuung nimmt zu und damit ist auch der Bedarf der Mittagsverpflegung für die Kinder gestiegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen