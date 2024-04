Unternehmen und Gesellschaft: Familienfreundlich = menschlich

Plus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dabei zu helfen, Familie und Arbeit zu vereinbaren, ist sehr wichtig. Auch Firmen im Wittelsbacher Land haben das erkannt und setzen es um.

Familie und Arbeit vereinbaren Menschen schon von jeher, muss man da noch groß über Förderung reden? Ja, und das nicht nur, um Frauen zu unterstützen, die die Doppelbelastung von beruflicher und Care-Arbeit immer noch am härtesten belastet. Sondern auch deshalb, weil – egal ob für ein Unternehmen oder für die Gesellschaft – familienfreundlich immer auch menschlich bedeutet.

In den 2000ern gab es eine ähnliche Debatte zum Thema Barrierefreiheit. Braucht man Aufzüge, abgesenkte Bordsteine, barrierefreien ÖPNV für Menschen mit Gehbehinderung? Ja, denn das kommt auch immer Eltern mit Kinderwagen, Senioren mit Rollator und jeder und jedem von uns für Bequemlichkeit zugute.