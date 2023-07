Unwetter: Friedberg hat die richtigen Vorsorgemaßnahmen getroffen

Plus Starkregen und heftige Sturmböen fegten über den Landkreis Aichach-Friedberg hinweg. Die Evakuierungspläne für das Friedberger Altstadtfest haben gegriffen.

Großes Glück hatten Dienstagnacht alle, die noch gegen 23.30 Uhr rund um das Friedberger Altstadtfest waren. Sowohl die Besucherinnen und Besucher als auch die Aktiven, die Gastronomen und ihre Bedienungen sowie die vielen Standbetreiber kamen mit dem Schrecken davon. Das heftige Unwetter richtete im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg Schäden an, doch niemand wurde verletzt. Auch nicht bei der Friedberger Zeit.

Das ist nicht nur dem Glück oder einer höheren Fügung zu verdanken, sondern sicherlich einer guten Planung für den Ernstfall. Die Evakuierungspläne haben gegriffen, rechtzeitig wurden Vorsorgemaßnahmen eingeleitet und die Besucherinnen und Besucher vor dem Unwetter gewarnt. Diejenigen, die nicht mehr rechtzeitig nach Hause kamen, fanden Schutz im Pfarrzentrum und der Schule am Eisenberg. Feuerwehr und Einsatzkräfte waren sofort bei der Stelle und rückten aus.