Vereine haben es immer schwerer

Die Mitgliedschaft im Sportverein sah in der Vergangenheit häufig so aus: Als Kind wird man Mitglied und bleibt es quasi ein Leben lang. Wer lange Mitglied ist, engagiert sich häufig auch beim Altpapiersammeln, im Jugendbereich, bei Festen und anderen Aufgaben und Diensten. Die Vereine schaffen einen Dorfzusammenhalt, sind Bindeglied zwischen den Generationen und gleichzeitig Freizeitbeschäftigung oder sportliche Ertüchtigung. Dieses Prinzip funktioniert aber immer schlechter, aus unterschiedlichen Gründen.

Erstens ist die Vereinslandschaft sehr vielseitig. Allein im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es rund 800 Vereine: Fußball, Feuerwehr, Garten, Trachten und noch viel mehr. Die Bandbreite ist riesig. Würde jeder der insgesamt knapp 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner Vereinsmitglied sein, dann wären das „nur“ 175 Mitglieder pro Verein.

Freizeitbereich in den Familien ist immer enger getaktet

Zweitens sind die privaten Lebensläufe inzwischen andere. Wer in einer Gemeinde groß geworden ist, verlässt sie häufig im Erwachsenenalter und lässt sich woanders nieder. Zu den Vereinen dort gibt es aber nicht unbedingt den Bezug, die Fahrt zum „alten Verein“ ist aber wiederum zu weit. Das ist einer der Gründe, warum einige sich am Ende gegen eine Mitgliedschaft und ein Engagement entscheiden.

Drittens ist auch der Freizeitbereich immer enger getaktet. In den Familien werden die Kinder tagsüber länger in Schule oder Kindergarten betreut, Sport- oder Musikangebote sind dort manchmal sogar integriert. Außerdem arbeiten in den Haushalten die Erwachsenen häufig alle, sodass etwaige Fahrdienste logistisch schwierig sind.

Diese Liste ließe sich sicher weiter fortsetzen, doch die Punkte zeigen eines: Vereine haben es zunehmend schwerer und müssen auf die sich ändernden Bedingungen reagieren. Neue Ideen, wie sie etwa der FC Igenhausen mit dem FCI Dorfleben umsetzt, sind da der richtige Ansatz.