Verkehrssituation am Stätzlinger Edeka ist ein Unding

Plus Bei der Parkplatzplanung in Stätzling hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Ein Parkplatz auf dem Gehweg ist ein Unding. Dabei gibt es Lösungsmöglichkeiten.

Die Situation ist grotesk: Da blockieren fünf Autos völlig legal einen Gehweg in Stätzling. Und zumindest an diesem Mittwochmorgen steht nur wenige Meter entfernt ein riesiger, fast leerer Edeka-Parkplatz zur Verfügung. Das Beste ist: Dieser ist noch nicht mal ausschließlich für die Kundinnen und Kunden gedacht. Hier muss einiges schiefgelaufen sein, denkt man sich unwillkürlich.

Die Bürgerinnen und Bürger ärgern sich zu Recht darüber. Da wird landauf, landab über den demografischen Wandel und Barrierefreiheit geredet. Und hier wird die Benutzung eines Fußgängerwegs verunmöglicht, damit fünf Fahrzeuge Platz finden. Warum die Parkplätze gebaut wurden, obwohl der Edeka-Parkplatz von Besuchern des Geschäftshauses gegenüber genutzt werden darf, ist schleierhaft. Schließlich sind die Längsstellplätze genau für diese gedacht.