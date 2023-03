Kommentar

vor 50 Min.

Verwaltungsgemeinschaft: Umstellung hat Vorteile und Risiken

Plus Eine neue Verwaltungsgemeinschaft mit Sitz in Merching könnte die bisherige in Mering ablösen. Es gibt viele Argumente dafür, aber auch Risiken.

Von Gönül Frey

Schmiechen und Steindorf überlegen, die Verwaltungsgemeinschaft Mering zu verlassen und eine neue mit Merching zu gründen. Gute Argumente sprechen dafür. Die beiden kleinen Gemeinden mit 1300 Einwohnern in Schmiechen und unter 1000 Einwohnern in Steindorf haben viel mehr Gemeinsamkeiten mit dem 3200 Einwohner starken Merching, als mit der Kleinstadt, zu der sich Mering seit der Gebietsreform entwickelt hat.

