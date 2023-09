Kommentar

Viele Lehrstellen sind unbesetzt: Stärkt die berufliche Ausbildung

Plus Die aktuellen Ausbildungszahlen zeigen: Die Bildungspolitik im Wittelsbacher Land braucht einen neuen Schwerpunkt.

Innerhalb einer Generation hat sich die Lage völlig verändert. Noch in den 1990er-Jahren mussten sich junge Leute regelrecht um eine Lehrstelle bemühen. Die Friedberger Jobbörse, die unsere Redaktion gemeinsam mit der Stadt Friedberg und der Industrie- und Handelskammer (IHK) damals auf die Beine stellte, zog Schulabgänger und ihre Eltern in Scharen an. Rechtzeitig mit den Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu kommen, war unabdingbar für den Start ins Berufsleben.

Die Verhältnisse haben sich seither gedreht. Auch in diesem Herbst bleiben wieder viele Stellen unbesetzt. 330 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, die die IHK im Landkreis Aichach-Friedberg registriert, stehen rund 100 offene Angebote gegenüber. Und es ist anzunehmen, dass der eine oder andere Berufsstarter in den nächsten Wochen wieder hinschmeißt, weil der Job nicht den Vorstellungen entspricht. Im Handwerk sieht es nicht viel besser aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

