Viele Menschen haben in Kissing ein Zuhause zum Wohlfühlen gefunden

Plus Es waren so viele Besucherinnen und Besucher beim Brunnenfest wie schon lange nicht mehr. Darauf kann Kissing stolz sein.

Kissing kann feiern, und zwar richtig gut. Das bewiesen Organisator Franz-Xaver Sedlmeyr und sein Team beim Brunnenfest am Wochenende. Die Besucherinnen und Besucher feierten ausgelassen rund um den Rathausplatz. Die vielen Vereine und Organisationen, die sich an dem Fest beteiligt hatten, sind für die ganz besondere Atmosphäre verantwortlich. Was als einmaliges Fest zur Einweihung des Brunnens vom damaligen Bürgermeister Manfred Wolf geplant war, ist für Kissing zu einer festen Größe geworden.

Kissing hat in den vergangenen Jahren viel geleistet

Mit einem Fest wie dem Brunnenfest zeigt sich, dass sich Alteingesessene und Zugezogene in der Paartalgemeinde wohlfühlen. Sie haben dort ein Zuhause gefunden, in dem sie nicht nur wohnen, sondern leben, feiern und gerne in Gemeinschaft sind. Feste wie das Brunnenfest sind dafür der lebendige Beweis.

