vor 21 Min.

Volksfeste sind "in": Und das ist auch gut so

Plus Volksfeste haben für alle Generationen etwas zu bieten. Auch bei jungen Menschen in Friedberg kommt das Konzept an. Dieses ist gerade heutzutage wertvoll.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Volksfest - schon allein das Wort scheint nicht in eine Zeit zu passen, in der sich vieles um Smartphone, Home-Office und Work-Life-Balance dreht. Haben da Karussells, Zuckerwatte und Festzelte überhaupt noch was zu suchen? Nach einem Besuch auf dem Friedberger Volksfest gibt es nur eine Antwort darauf: Ja.

Ja deshalb, weil diese Fest tatsächlich das ist, als was es firmiert: eines für die ganze Bevölkerung. Man sieht neben Senioren auch viele Familien mit Kinderwagen sowie Jugendliche. Klar, das Wetter könnte besser sein. Das ändert jedoch nichts daran, dass das Konzept an sich offenkundig nicht von gestern ist. Während die Älteren eher im Festzelt bei Weißwurst und Bier sitzen, erkunden die Kinder und Jugendlichen die Fahrgeschäfte. Dass die Generationen auf einem Fest zusammenkommen, ist ein Mehrwert an sich.

