Von der Freundschaft zu Zafi profitiert auch Friedberg

Plus Friedberg und Zafi gehen einen Schritt weiter in Richtung Städtepartnerschaft. Für beide Städte ist das ein großer Gewinn.

Friedberg zeigt mit seiner neuen Partnerstadt Zafi, die offiziell noch bestätigt werden muss, im westafrikanischen Togo, dass sich Menschen unterschiedlicher Sprache, unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds und vor allem unterschiedlicher Lebensbedingungen respektieren, voneinander lernen und sich unterstützen können.