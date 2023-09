Von Landwirtschaftsromantik bleibt nicht mehr viel übrig

Plus Hauptsache, gut versichert, lautet die Devise in der Landwirtschaft. Nach dem Unwetter im Landkreis Aichach-Friedberg zeigt sich, wie hoch der Schaden wirklich ist.

Landwirte jammern immer. Über fehlende Subventionen, die niedrigen Preise für Schweinefleisch oder Getreide und natürlich über die Politik. Vorurteile, die ihnen immer wieder begegnen. Dabei ist es nicht ganz so einfach. Die Landwirtschaft bekommt den Klimawandel mit voller Wucht zu spüren. Der jüngste Hagelschauer im August zeigt es deutlich, wie schnell die monatelange Arbeit in nur fünf Minuten zunichtegemacht werden kann.

Landwirte kämpfen mit viel Bürokratie

Auch vom Krieg in der Ukraine sind die Landwirtinnen und Landwirte betroffen. Waren zur Coronapandemie die Preise für Weizen noch hoch, so sind jetzt die Preise extrem niedrig. Die Ukraine kann nicht in alle Länder exportieren, und der billige Weizen überschwemmt den Markt. Was ebenfalls sehr herausfordernd für die Landwirtschaft ist, sind die hohen bürokratischen Auflagen. Da müssen Anträge ausgefüllt oder Nitratzonen für die Ausbringung der Gülle beachtet werden.

