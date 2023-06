Wachstum ist eine Herausforderung für Landkreis und Gemeinden

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg wächst – und altert. Das hat Folgen für alle Bereiche, egal ob Wohnen, Verkehr oder Altenpflege.

8000 bis 9000 Menschen mehr werden in 20 Jahren im Wittelsbacher Land leben. Das sind etwa so viele Einwohner, wie Dasing und Rehling gerade zusammen haben. Das Wachstum, verbunden mit der alternden Bevölkerung, wird den Landkreis als solchen, aber auch jeden einzelnen Ort vor Herausforderungen stellen. Je nach Größe, Lage und Altersstruktur können diese recht unterschiedlich ausfallen. Gefragt sein wird vor allem Flexibilität.

Aichach, Friedberg und Petersdorf werden in den kommenden 20 Jahren nach anfänglichen Zuwächsen schrumpfen, wenn die Statistik recht behält. Alle anderen Kommunen des 780 Quadratkilometer großen Landkreises aber wachsen. Grundsätzlich kann die Region froh sein über die Bevölkerungsmehrung. Sie generiert sich vor allem über den Zuzug von Familien und schwächt die Tendenz zur Überalterung ab. Denn nichts gegen Menschen über 60 - für eine funktionierende Gesellschaft ist aber immer eine Mischung wichtig. Die Frage ist jedoch: Wo soll man praktisch zwei neue mittelgroße Ortschaften unterbringen?