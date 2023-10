Wahnsinn kommt nach Friedberg: Ruhe statt Hysterie ist das Gebot

Plus Die Bombendrohung am Gymnasium in Friedberg schreckt auf. Doch so schockierend ein solcher Vorfall sein mag: die Antwort liegt nicht im Aktionismus.

Es ist eine Premiere, auf die wohl jeder in der Region gerne verzichtet hätte. Zum ersten Mal ging an einer Schule im Landkreis Aichach-Friedberg eine Bombendrohung ein. Wie in zahlreichen ähnlichen Fällen an anderen Schulen wurde am Gymnasium Friedberg zum Glück nichts Verdächtiges gefunden. Erschreckend ist der Vorfall dennoch. Und er zeigt, dass Friedberg keine Insel ist, an der der Wahnsinn der Welt einfach vorbeigeht. Hysterie ist dennoch fehl am Platz.

So gibt es selbst aus einem solch verstörenden Fall Positives zu ziehen. Allen voran sind hier das Verhalten von Kollegium und Schülerschaft zu nennen. Ohne Panik zu schüren, wurden die Kinder und Jugendlichen zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert. Diese folgten den Anweisungen, die Evakuierung lief ruhig ab. Die Polizei war schnell vor Ort, durchsuchte das Gymnasium und gab bald Entwarnung. So konnte bereits am nächsten Tag der Unterricht wieder stattfinden.

