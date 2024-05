Was man von der Merchinger Montags-„Happy Hour“ lernen kann

Plus Die Merchinger Grundschule macht es mit ihrem Angebot für Schüler vor: Nach dem Einführen einer besonderen Montagsstunde gingen die Fehlzeiten zurück.

Das ungute Gefühl schleicht sich schon am Sonntagabend ein, begleitet vielleicht sogar das Einschlafen – und dann ist er da, der Montag. Wer kennt es nicht? Da wartet eine ganze Arbeitswoche, bergeweise Mails, Kinder müssen in den Kindergarten, im Unterricht warten auf die Jugendlichen Prüfungen und Stress. Doch anstatt hektisch von einer Aufgabe zur anderen zu rennen, braucht man einen guten Start. Die Merchinger Grund- und Mittelschule ist mit ihrer Idee der Montags-„Happy Hour“ ein Vorbild, auch für Erwachsene.

Merchinger Schüler starten mit einer "Happy Hour" in die Woche

Sich bewusst etwas Gutes zu tun, das klingt einfach. Oft rücken allerdings die scheinbar wichtigeren Dinge in den Vordergrund: Arbeit, Ausbildung, andere Pflichten. Die Schulleiterinnen in Merching lösen das mit einer festen Routine. In der ersten Stunde am Montag dürfen die Schülerinnen und Schüler machen, was ihnen Freude bereitet. Sie lesen, bewegen sich, gehen raus, schnappen frische Luft. Schon sich zu überlegen, was ihnen gerade guttut, entschleunigt und richtet den Blick nach innen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen