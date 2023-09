Was passiert, wenn der Bau-Boom im Landkreis endet?

Plus Trotz reger Bautätigkeit ist der Wohnungsmarkt im Kreis Aichach-Friedberg abgegrast. Momentan ist viel im Umschwung. Einfacher wird es dadurch nicht. Ein Kommentar.

Es wird zu wenig gebaut! Eine häufige Klage in Gesprächen über den angespannten Wohnungsmarkt, egal ob es um Kaufen oder Mieten geht. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Der Immobilienmarktbericht der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH bescheinigt dem Wittelsbacher Land eine rege Bautätigkeit mit 4,9 Wohnungen pro 1000 Einwohnern. Das liegt über dem Schnitt bayerischer Landkreise (3,8) und über dem Kreis Augsburg (3,9). Trotzdem scheint es nicht zu reichen. Und: Die Zahlen stammen aus dem Bauboom-Jahr 2021. Wie also wird es weitergehen in einer Phase, in der Investoren wegen unkalkulierbarer Kosten vor neuen Projekten zurückscheuen? Auch bei immer mehr Privatleuten sprengen Ratenzahlungen das Budget, gleichzeitig steigen die Mieten.

Die Nachfrage aus München und Augsburg, wo Kauf- und Mietpreise viel höher sind, wird noch mehr steigen. In München müssen laut Immobilienreport 19,7 Jahreseinkommen für den Kauf einer sogenannten standardisierten Wohnimmobilie aufgebracht werden, in Augsburg 13,1 - im Wittelsbacher Land "nur" 8,5. Diese Schere, die sich ähnlich auf dem Mietmarkt findet, wird größer. Ein Umstand, der in Verbindung mit dem Trend zu Homeoffice sowie mit der guten Infrastruktur und Verkehrsanbindung das Wittelsbacher Land zu einer beliebten Zuzugsregion macht. Jedes Jahr wächst der Landkreis um 600 Menschen.

