Kommentar

18:00 Uhr

Weg mit den "Gärten des Grauens" im Wittelsbacher Land!

"Entsteinen Sie sich!" lautet das Motto einer Aktion des Vereins der Förderer der Gartenkultur. Die Initiative aus Illertissen würde auch so manchem Garten im Landkreis Aichach-Friedberg guttun.

Plus Günstig, praktisch und Lebensraum für Spinnen: Das spricht für Gabionen in den Gärten im Wittelsbacher Land. Doch viel mehr spricht dagegen.

Von Ute Krogull

"Gärten des Grauens" ist ein Instagram-Blog, der Schottergärten und Gabionenwände aufs Korn nimmt. Man kann dort Fotos einreichen - und leider gibt es viele Beispiele in Friedberg oder Mering, Dasing oder Ried, die dafür geeignet wären. Denn die Steinwälle mögen an Autobahnen ihre Berechtigung haben, in die Ortschaften im Wittelsbacher Land passen sie nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen