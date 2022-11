Weihnachtsmarkt in Mering nächstes Jahr anders planen

Plus Traurig: Elf Stände sind bisher für den Meringer Weihnachtsmarkt angemeldet. Zum nächsten Jahr sollte sich deshalb manches ändern.

Sogar für den Adventsmarkt im deutlich kleineren Merching haben sich heuer mehr Buden angemeldet als zum Weihnachtsmarkt auf dem Meringer Marktplatz. Mering aktuell als Veranstalter braucht deswegen von der Gemeinde einen Defizitausgleich. Da ist offensichtlich etwas gründlich schiefgelaufen.