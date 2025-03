Die neue Stiftung ist eine Chance für Friedberg

Stiftungen in Deutschland boomen. Fast 26.000 gab es 2023, jährlich kommen im Schnitt 670 hinzu, aktuell die Stiftung „Bürger für Friedberg“. Eine solche Stiftung ins Leben zu rufen, zeugt nicht nur von Großzügigkeit - das Mindeststiftungsvermögen beträgt immerhin 25.0000 Euro. Sondern es zeugt auch von einem großen Verantwortungsbewusstsein. Für Friedberg ist es eine Chance.

Stiftende wollen etwas bewegen. Dafür stehen die „Bürger für Friedberg“ ohnehin seit über 30 Jahren. Und sie wollen andere motivieren. Viele Menschen lieben Friedberg, schätzen das oft ehrenamtlich getragene kulturelle Angebot. Nicht alle haben aber die Zeit oder den Elan, selber Veranstaltungen zu organisieren oder auch nur hunderte Stühle für ein Konzert aufzustellen. Doch in einer gutbürgerlich geprägten Stadt besteht nun die Möglichkeit, sich finanziell über die Stiftung einzusetzen.

Dass es auch in Zeiten knapper Kassen, in denen jeder Cent an Zuschuss für Kulturprojekte genau abgewogen wird, weiterhin ein gutes, breites und bezahlbares Angebot gibt, ist wichtig. Solche Erlebnisse stiften Gemeinschaft, dass kann man bei vielen Veranstaltungen in Friedbergerleben. Die „Bürger für Friedberg“ stiften daher nicht „nur“ Geld oder Kultur, sie stiften Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wird immer wichtiger in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft auseinanderzudriften droht.