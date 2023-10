Wer will heutzutage noch ein Pflegeheim bauen? Und wo?

Plus Aichach-Friedberg altert stark, in zehn Jahren bräuchte es 110 zusätzliche Pflegebetten. Doch die Zeiten, als der Bau neuer Heime lukrativ war, sind vorbei.

In den nächsten Jahren müsste im Landkreis ein Pflegeheim mit weit über 100 Plätzen gebaut werden. Denn bis 2036 wird die Zahl der Menschen, die 70 Jahre und älter sind, um 9000 Personen auf über 30.000 steigen. Seniorenpolitik hat sich verändert, Kreis, Kommunen und Sozialverbände haben eine ganze Reihe von wohnortnahen Projekten initiiert. Doch solche Bemühungen stoßen an Grenzen, wenn es um hohe Pflegegrade, Demenz und Multimorbidität geht.

Bis 2019 waren auf dem Pflegemarkt gute Gewinne zu erzielen; gleichzeitig stieg die Zahl der Pflegebedürftigen. Das rief neben klassischen Trägern kirchlicher und sozialer Organisationen, wie sie als Caritas, Diakonie und Arbeiterwohlfahrt auch im Wittelsbacher Land seit Langem vertreten sind, Investgruppen und deutschlandweit agierende Pflege-Unternehmen auf den Plan. Das muss nicht schlecht sein, wie die Häuser von Pro Seniore in Friedberg, Haus an der Paar Aichach (Korian) oder Haus Gabriel (Compassio-Gruppe) in Kissing beweisen.

