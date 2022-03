Wichtige Starthilfe: Darum ist der Kredit für Ried sinnvoll

Plus Ried nimmt einen Kredit in Höhe von 3,5 Millionen Euro auf. Das mag erschreckend viel klingen - ist aber eine wichtige Starthilfe für die Projekte der Gemeinde.

Ein Kredit von 3,5 Millionen Euro mag für eine kleine Gemeinde wie Ried enorm viel erscheinen - und einen falschen Eindruck erwecken. Denn Rieds Finanzen sind nicht etwa schwach und müssen mit zusätzlichem Geld aufgestockt werden. Im Gegenteil: Der Kredit bietet der Gemeinde die Möglichkeit, eine Stück weit ihre Zukunft zu sichern.