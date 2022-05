Wird es jemals ruhig werden um Friedbergs Schloss-Spielplatz?

Plus Die nachträgliche Genehmigung für den Spielplatz steht weiterhin aus. Es ist fraglich, dass sie den Streit zwischen Anwohnern und Bürgermeister befriedet.

Einen Fall wie den Friedberger Spielplatz-Streit findet sich weit und breit nicht noch einmal. Die Geschichte der Anlage, die Situierung, das Aufeinanderprallen von Anwohnern und Bürgermeister: All das macht die Lage völlig verfahren.