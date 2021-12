Zukunftsmodelle für Wohnen im Alter sind gefragt

Plus Auch wenn es schwerfällt: Immer mehr ältere Menschen tauschen ihr (zu) großes Haus gegen eine praktische Wohnung. Was nötig ist, um ihnen das Leben zu erleichtern.

Jahrelang richtete sich der Fokus der Seniorenpolitik auf Pflegeheime. Nun wird immer deutlicher, dass ganz neue Wohnmodelle für Seniorinnen und Senioren gefunden werden müssen, damit sie möglichst lange selbstständig leben können - allerdings nicht unbedingt im großen Haus mit Garten auf dem Land. In Aichach-Friedberg gibt es einige interessante Entwicklungen.