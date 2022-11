Zum Glück wurde der bisherige Edeka nicht geschlossen

Plus Die Neueröffnung des Edeka in Stätzling zieht sich länger hin als erwartet. Eine Überbrückung ist möglich. Danach sah es vor Beginn der Arbeiten nicht aus.

Der Neubau des Stätzlinger Edeka hat eine Hürde nach der anderen zu überwinden. Jetzt wird auch noch bekannt, dass die Eröffnung sich um mindestens ein halbes Jahr verzögert. Sie ist erst im Sommer 2023 geplant. Die Kundinnen und Kunden haben Glück, dass der bisherige Markt weiter geöffnet ist. Doch ein Blick zurück zeigt: Selbstverständlich ist das nicht.