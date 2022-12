Die Gynäkologie in Aichach-Friedberg kommt nicht in ruhige Fahrwasser

Plus Sokol Rexhepi, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe der Kliniken an der Paar Aichach-Friedberg, kündigt. Das sind schlechte Nachrichten.

Unter werdenden Müttern kursiert seit Tagen das Gerücht, dass der Chefarzt der Geburtshilfe im Landkreis Aichach-Friedberg geht. Die Kliniken an der Paar haben dies nun auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Man hätte ihnen, der Abteilung, die schwere Zeiten hinter sich hat, und vor allem den schwangeren Frauen jetzt vor Weihnachten eine bessere Nachricht gewünscht. Für einige werdende Mütter ist es ein Schock, wie eine Frau unserer Redaktion sagte.